Илья Забарный выступил с заявлением после перехода в «ПСЖ»

Новичок «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный выступил с заявлением по поводу своего перехода во французский клуб из «Борнмута».

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен», лучшему клубу в мире! Я здесь, чтобы отдать всего себя на поле. Я с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками», — цитирует Забарного сайт клуба.

По данным СМИ, «ПСЖ» оформил трансфер Забарного за сумму € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов. В январе 2023 года англичане заплатили киевскому «Динамо» за защитника € 22,7 млн.

Ранее в СМИ появились слухи, что из-за трансфера Забарного стан «ПСЖ» может покинуть Матвей Сафонов. В клубе якобы не хотят объединять в раздевалке россиянина и украинца, так как это может повлиять на общую атмосферу.