В «ПСЖ» прокомментировали трансфер Забарного

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал трансфер украинского защитника Ильи Забарного из «Борнмута».

«Мы рады продолжать укреплять нашу команду — теперь подписали контракт с Ильёй Забарным. Илья — талантливый игрок международного уровня и высококлассный профессионал. Он внесёт значительный вклад во всё, что мы строим в «Пари Сен-Жермен» в долгосрочной перспективе», — приводит слова Аль-Хелаифи клубный сайт.

По данным СМИ, «ПСЖ» оформил трансфер Забарного за сумму € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов. В январе 2023 года англичане заплатили киевскому «Динамо» за защитника € 22,7 млн.

Ранее появились слухи, что из-за трансфера Забарного стан «ПСЖ» может покинуть Матвей Сафонов. В клубе якобы не хотят объединять в раздевалке россиянина и украинца, так как это может повлиять на общую атмосферу.

