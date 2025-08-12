Мелик-Гусейнов сообщил о сроках возвращения «Пари НН» на стадион в Нижнем Новгороде

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о сроках возвращения команды на домашний стадион в Нижнем Новгороде.

«Более конкретных сроков возвращения на стадион пока нет. Сейчас технологическая пауза. Потом начнётся ремонт кровли и крыши. Если всё пройдёт штатно, в сентябре должны вернуться. Но пока точных дат нет», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. После четырёх туров команда располагается на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ без набранных очков.