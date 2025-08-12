Илья Забарный, «ПСЖ»: сумма трансфера, срок контракта, возраст, статистика за «Борнмут»

Сегодня, 12 августа, 22-летний защитник сборной Украины Илья Забарный покинул «Борнмут» и официально перешёл во французский «Пари Сен-Жермен». Стороны подписали контракт до 2030 года.

По данным СМИ, «ПСЖ» оформил трансфер Забарного за сумму € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов. В январе 2023 года англичане заплатили киевскому «Динамо» за защитника € 22,7 млн.

Забарный выступал в составе «Борнмута» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего защитник провёл на поле в футболке клуба 7407 минут.