Илья Забарный — первый украинец в истории «ПСЖ»

Новичок «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный стал первым украинцем в истории французского клуба. Ранее за парижан не выступали игроки с паспортом Украины.

Накануне Илья подписал с клубом контракт на пять лет. По данным СМИ, «ПСЖ» оформил трансфер Забарного за сумму € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов. В январе 2023 года англичане заплатили киевскому «Динамо» за защитника € 22,7 млн.

Ранее также появились слухи, что из-за трансфера Забарного стан «ПСЖ» может покинуть Матвей Сафонов. В клубе якобы не хотят объединять в раздевалке россиянина и украинца, так как это может повлиять на общую атмосферу.