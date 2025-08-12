Скидки
«Борнмут» поблагодарил Забарного, перешедшего в «ПСЖ»

«Борнмут» поблагодарил Забарного, перешедшего в «ПСЖ»
Пресс-служба английского «Борнмута» поблагодарила защитника сборной Украины Илью Забарного, перешедшего во французский «Пари Сен-Жермен», за вклад в команду.

Фото: ФК «Борнмут»

«Мы можем подтвердить, что Илья Забарный завершил процесс по переходу в «Пари Сен-Жермен» на постоянной основе. Все в «Борнмуте» хотели бы выразить благодарность Илье за его преданность делу и вклад в команду», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х.

Забарный выступал в составе «Борнмута» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего защитник провёл на поле в футболке клуба 7407 минут.

