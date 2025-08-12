Скидки
Туфрин: если в «Зените» не сделают «хирургическое вмешательство», потеряем ещё сезон
Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился мыслями о нынешней ситуации в клубе. После четырёх матчей Мир РПЛ «Зенит» находится на восьмой строчке, набрав пять очков.

«Мне кажется, что ближайшие матчи в Кубке с «Рубином» и в РПЛ со «Спартаком» будут лакмусовой бумажкой. Они покажут, есть ли у нас команда и тренерский штаб. Если нет ни того, ни другого, не обойтись без «хирургических вмешательств». Если мы этого не сделаем, потеряем ещё один сезон.

К сожалению, не вижу, кто бы подошёл «Зениту» из российских тренеров. В этом плане всё неоднозначно, но клубу необходимо встряхнуть тренерский штаб и ему поставить определённые условия. Приглашать кого-то из иностранцев — большой риск: не факт, что клуб попадёт. Из иностранных тренеров только Адвокат, Боаш и Спаллетти сыграли, а остальные ничего не добились. У Александра Медведева в советниках Костя Зырянов. Может, ему стоит доверить команду?» — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

