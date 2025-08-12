Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Валерий Овчинников — о потолке зарплат: лучше кормить своих, чем чужих

Комментарии

Отечественный тренер Валерий Овчинников отреагировал на новости о том, что в российском футболе может быть введён потолок зарплат.

«Очень вовремя, если в российском футболе будет потолок зарплат — лучше кормить своих, чем чужих. Мы кормим чужие рты, но они не дают результата. Как «Зенит» сыграл последний матч с «Ахматом»? Но и у нас то же самое с «Краснодаром», «Динамо» и «Спартаком». Они напичканы иностранцами, хотя нужно готовить и растить своих. Есть большой пример в лице московского «Локомотива», который взял правильную политику. Это политика Сёмина!» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

