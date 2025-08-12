Орлов предложил провести конференцию с участием лучших тренеров РФ по лимиту на легионеров

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды.

«Кто должен определять пропорции в лимите? Я убеждён, что это должны делать специалисты футбола, и прежде всего практикующие тренеры. Они создают команды, воспитывают футболистов, готовят их — кому как не им знать всю эту историю и все трудности, которые сейчас есть? На их мнение и нужно опираться. Для этого есть исполком РФС. И любое решение, которое они примут, будет легитимным. А искусственно навязывать тот или иной формат со стороны — несерьёзно.

У нас есть Газзаев — Кубок УЕФА выигрывал. Есть двукратные чемпионы страны Сёмин и Бердыев. У Олега Романцева девять золотых медалей (одна союзная и восемь российских. — Прим. «Чемпионата»). Обязательно стоит выслушать и действующих тренеров. Без иностранцев даже — пусть одни россияне выскажутся. Прежде чем принять предыдущий лимит, исполком РФС тоже опрашивал всех, проводил заседания. Было бы хорошо собрать всех наших тренеров на конференции, чтобы они поделились своим видением, проблемами. Должен быть открытый разговор, дискуссия, а не просто приказ. Примерно так и прошлый регламент по легионерам вырабатывался. Возможно, стоит пересмотреть критерии качества иностранцев. В идеале это должны быть игроки уровня сборных, чтобы наши футболисты могли у них чему-то научиться», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.