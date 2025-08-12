Скидки
Александр Гришин: статистические данные по шансам на чемпионство — полная дурь!

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на прогноз суперкомпьютера статистической платформы Opta Sport, который назвал армейцев главными фаворитами нынешнего сезона РПЛ. Красно-синие набрали восемь очков после четырёх туров и находятся на четвёртом месте.

«Только четыре тура прошло, а кто-то уже какие-то статистические данные придумал. Это даже комментировать глупо. Они бы ещё сделали статистические данные по шансам на чемпионство после 1-го тура. Это полная дурь! Так и напишите. После каждого тура всё будет обновляться, и постоянно будет новый чемпион?» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

