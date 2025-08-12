Сёмин поддержал идею Орлова о проведении конференции с лучшими тренерами РФ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поддержал идею известного футбольного комментатора и журналиста Геннадия Орлова о проведении конференции с лучшими отечественными тренерами по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.

«Орлов — футбольный человек, который многое знает. К его идеям нужно относиться очень серьёзно. Он глубоко разбирается в футбольных вопросах. Если конференция о футболе, то всегда есть что сказать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Недавно появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды.