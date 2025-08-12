Геннадий Орлов: министерство спорта могло бы навести порядок в детском и юношеском футболе

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что министерство спорта могло бы навести порядок в российском футболе на детско-юношеском уровне.

«Российский футбольный союз — это общественная организация. Не может государство ей приказывать — может только рекомендовать. ФИФА с УЕФА очень строго следят за влиянием государственных органов на жизнь футбольных федераций. Показательный пример был относительно недавно [в 2014 году] в Нигерии. Президент страны там разогнал федерацию — и чем дело кончилось? Нигерию исключили из всех соревнований под эгидой ФИФА, вплоть до юношеских и женских. Минспорта в другом может помочь нашему футболу.

В 1990-е годы мы потеряли великолепных детских и юношеских тренеров, которые были во всех, и не только больших, городах СССР. С распадом страны никому эти тренеры стали не нужны, клубы, секции загнулись. Специалисты ушли в другие профессии, чтобы семьи прокормить. Преемственность нарушилась, и сегодня с детьми в большинстве своём работают тренеры низкой квалификации. Я 12 лет заведовал кафедрой футбола в университете имени Лесгафта и всю эту проблему знаю изнутри. Сейчас в Москве и Петербурге появились десятки частных футбольных школ, куда набирают детей с пяти-шести лет. Кто и как их тренирует, неизвестно. Но должна же быть какая-то система, аттестация. Тренеры, работающие с детьми, обязательно должны знать анатомию, физиологию, биомеханику. Футбол — это серьёзное дело. Вот здесь министерство могло бы навести порядок.

Футбольный союз может проводить семинары, разработать методику работы тренеров, но у него нет инструментов, чтобы за всеми следить. Деятельность детских и юношеских школ на местах должна быть под контролем государства, как и было при Союзе. Новое — это хорошо забытое старое. Важно обратить самое пристальное внимание на подготовку детских тренеров и, конечно, на материальную базу — поля и прочее. Вот здесь помощь министерства могла бы сыграть большую и решительную роль. В начале 2000-х в Германии была принята комплексная программа развития футбола, и она дала прекрасные плоды. У нас тоже способных мальчишек масса, но очень мало из них доходит до большого футбола именно из-за дефицита квалифицированных тренеров. Я три лета езжу на выпускные в футбольный лагерь СИБУР и каждый раз удивляюсь, как много у нас способных ребят и девчонок. В этой школе квалифицированные тренеры в прекрасных условиях прививают детям культуру футбола. При помощи государства этот опыт вполне может быть распространён и на другие регионы», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.