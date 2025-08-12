Дивеев: в ЦСКА всем хорошо — сейчас приехал «Месси» и тоже со всеми ладит

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об адаптации иностранных футболистов в команде.

«У нас все бразильцы и вообще все иностранцы хорошо приживаются в команде. Не сказал бы, что Мойзес какой-то особенный в этом плане, — был тот же Вилл (Виллиан Роша. — Прим. «Чемпионата»). Да, он ушёл, но это его карьера, где он сам бросает себе вызовы. А сейчас к нам «Месси» (Лионель Верде. — Прим. «Чемпионата») приехал (смеётся). И он тоже отлично ладит с командой.

У нас отличный коллектив, нет никаких любителей понтоваться. Может, поэтому у нас всем хорошо. Мы очень дружная и общительная команда», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.