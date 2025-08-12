Скидки
Новичок «Динамо» Рубенс сравнил уровень чемпионатов России и Бразилии

Комментарии

Новичок московского «Динамо» Рубенс сравнил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге и бразильской Серии А.

«Конечно, уровень чемпионатов Бразилии и России отличается. В Бразилии более техничный футбол, а в России более интенсивный, построен на физике. Но я считаю, что уровень футбола в РПЛ очень высокий», — приводит слова Рубенса ТАСС.

Срок контракта бразильца с российской командой рассчитан до 2030 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока в «Динамо» могла составить до € 12 млн. Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро» и впервые в карьере сменил команду. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.

