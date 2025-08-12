Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Радченко: Семака не нужно увольнять из «Зенита» — он до сих пор не потерял мотивацию

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко призвал не увольнять Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита», несмотря на неудачный старт команды в новом сезоне. По итогам четырёх стартовых туров РПЛ петербуржцы идут на восьмом месте в турнирной таблице.

«Мне кажется, не очень успешный старт «Зенита» связан с тем, что не все футболисты вовремя присоединились к команде, а также были приобретения в самый последний момент — сейчас у игроков идёт адаптация. Мы видим, что состав команды достаточно часто ротируется — Сергей Богданович до сих пор ищет оптимальную схему и состав.

Тема возможного увольнения Семака всегда поднимается, когда у «Зенита» неудачные результаты. Конечно, Сергея Богдановича не надо увольнять — он прекрасно знает команду и своих футболистов. Самое главное, что Семак до сих пор не потерял мотивацию. Он умеет выходить из тяжёлых ситуаций, ведь непросто работать в таком клубе, как «Зенит», который ставит перед собой самые высокие задачи. Посмотрите, сколько тренеров было в «Барселоне» и «Реале». Это очень большой труд! И Семак с этим справлялся. Лично я верю в него», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

