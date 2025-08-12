Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Первый тренер Сафонова: Матвей верит, что выиграет конкуренцию у Шевалье в «ПСЖ»

Аудио-версия:
Российский тренер Алексей Чистяков, работавший ранее с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, высказался о будущем вратаря сборной России в контексте перехода в команду его коллеги по амплуа Люка Шевалье и украинского защитника Ильи Забарного.

— Появилась информация, что Сафонов отказался уходить из «ПСЖ», несмотря на трансферы Шевалье и Забарного.
— У меня было другое мнение по этому поводу, но у Матвея — своё. Это его право и выбор. Я же не могу навязывать своё мнение, тем более Матвей — взрослый парень, который сам принял это решение. Посмотрим, что из этого получится. Очевидно, Матвей верит в то, что выиграет конкуренцию у Шевалье, ведь у него не такой авторитет, как у Доннаруммы. Но я читал, что ему не гарантируют место первого номера в «ПСЖ». При подписании контракта у Шевалье такие условия, что он должен играть. Думаю, он будет первым номером, но, если что-то пойдёт не так, дадут шанс Матвею. Если Сафонов заиграет в основном составе, он был прав. Если не заиграет, наше мнение было лучше, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

