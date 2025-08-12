«Акрон» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 16:15

Сегодня, 12 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 1-го тура ЦСКА со счётом 2:1 обыграл «Локомотив», а «Акрон» с таким же счётом победил «Балтику».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.