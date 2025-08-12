Геннадий Орлов назвал негативные последствия от введения нового лимита на легионеров

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды.

«Разные мнения есть относительно лимита. Я многих наших тренеров знаю давным-давно. Проводились опросы на этот счёт. И большинство из них считают, что лучше бы вообще не было никаких лимитов. У нас же благодаря лимиту сформировалось такое понятие, как «футболист с российским паспортом». Предположим, введут пропорцию: 6+5 в стартовом составе. Вы представляете, какая начнётся игра агентов и какая головная боль снова возникнет у команд? Как начнут переманивать россиян из клуба в клуб! Цены и зарплаты снова повысятся. Цена качеству и близко не будет соответствовать! Мы это всё уже проходили. Футболисты, как и любые спортсмены, должны выигрывать конкуренцию. Сколько примеров мы видим, когда человек приходит в команду и останавливается в росте! А почему? Так он уже доволен контрактом, и всё. Эта проблема у нас сплошь и рядом. Поэтому я и призываю послушать тренеров», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.