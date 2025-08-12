«Зенит» настроился на перестановку в тренерском штабе — источник

Санкт-петербургский «Зенит» близок к перестановке в тренерском штабе. Так, в клубе хотят усилить позицию тренера вратарей, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, в «Зените» считают, что при нынешнем тренере вратарей Юрии Жевнове голкиперы команды остановились в развитии. Сейчас ведутся переговоры с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

Недавно главный тренер «Зенита» Сергей Семак в послематчевом интервью подметил, что основной вратарь команды Евгений Латышонок стал реже спасать свои ворота, чем в прошлом сезоне.

Напомним, по итогам четырёх стартовых туров нового сезона Мир РПЛ «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице.