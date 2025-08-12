Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция

22:00 Мск
22:00 Мск
Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала пост, в котором упомянула «Зенит»

В преддверии очередного розыгрыша Суперкубка УЕФА пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала пост, в котором указаны все обладатели трофея с 2000 года. В этом списке упоминается и санкт-петербургский «Зенит», который выиграл Суперкубок УЕФА в 2008 году. Сейчас российские клубы отстранены от европейских турниров.

Фото: Скриншот из соцсетей

Напомним, в 2008 году «Зенит» обыграл в матче за Суперкубок УЕФА английский «Манчестер Юнайтед» (2:1).

В среду, 13 августа, состоится матч Суперкубка УЕФА — 2025, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Тоттенхэм» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в итальянском Удинезе. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

