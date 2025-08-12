Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: лидерство «Локомотива» в РПЛ показывает, что дело не в лимитах

Геннадий Орлов: лидерство «Локомотива» в РПЛ показывает, что дело не в лимитах
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о лидерстве московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ после четырёх стартовых туров.

«Пример «Локомотива» показывает, что дело не в лимитах. Понятно, что прошло всего четыре тура, ещё играть и играть. В команде есть несколько ключевых футболистов, и не дай бог, кто-то выпадет из-за травмы. Но они же сейчас поднялись так, потому что у команды замечательный тренер — Михаил Галактионов. У него все ребята, которые подавали надежды в прошлом сезоне, в этом стали играть ещё лучше. Если они прогрессируют, значит, правильно выстроена учебно-тренировочная работа в клубе, в команде. Звучит банально, не трендово, но это самое главное! И у них, в «Локомотиве», 10 россиян в основном составе. Академия клуба тоже работает замечательно, раз выпускает таких талантливых ребят, как Батраков. Значит, надо эти образцы переносить и на другие клубы. Способных ребят много — нужно дать им возможность играть. Но я думаю, даже «Локомотиву» ещё понадобится несколько иностранцев, чтобы укрепить оборону. В любом случае должна быть золотая середина», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Геннадий Орлов назвал негативные последствия от введения нового лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android