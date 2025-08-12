Геннадий Орлов: лидерство «Локомотива» в РПЛ показывает, что дело не в лимитах

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о лидерстве московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ после четырёх стартовых туров.

«Пример «Локомотива» показывает, что дело не в лимитах. Понятно, что прошло всего четыре тура, ещё играть и играть. В команде есть несколько ключевых футболистов, и не дай бог, кто-то выпадет из-за травмы. Но они же сейчас поднялись так, потому что у команды замечательный тренер — Михаил Галактионов. У него все ребята, которые подавали надежды в прошлом сезоне, в этом стали играть ещё лучше. Если они прогрессируют, значит, правильно выстроена учебно-тренировочная работа в клубе, в команде. Звучит банально, не трендово, но это самое главное! И у них, в «Локомотиве», 10 россиян в основном составе. Академия клуба тоже работает замечательно, раз выпускает таких талантливых ребят, как Батраков. Значит, надо эти образцы переносить и на другие клубы. Способных ребят много — нужно дать им возможность играть. Но я думаю, даже «Локомотиву» ещё понадобится несколько иностранцев, чтобы укрепить оборону. В любом случае должна быть золотая середина», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.