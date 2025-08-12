Началась трансляция матча ЛЧ «Фенербахче» — «Фейеноорд» на платформе Okko на «Чемпионате»

В 20:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Фейеноордом». Игра проходит на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

Первый матч между командами закончился со счётом 2:1 в пользу «Фейеноорда». За нидерландский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Квинтен Тимбер и нападающий Анис Хадж Мусса. Единственный гол турецкой команды забил полузащитник Софьян Амрабат.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финале минувшего розыгрыша турнира разгромил «Интер» со счётом 5:0.

