Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Началась трансляция матча ЛЧ «Фенербахче» — «Фейеноорд» на платформе Okko на «Чемпионате»

Комментарии

В 20:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Фейеноордом». Игра проходит на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Перерыв
2 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Ватанабэ – 41'     1:1 Браун – 44'     2:1 Дуран – 45+2'    

Первый матч между командами закончился со счётом 2:1 в пользу «Фейеноорда». За нидерландский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Квинтен Тимбер и нападающий Анис Хадж Мусса. Единственный гол турецкой команды забил полузащитник Софьян Амрабат.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финале минувшего розыгрыша турнира разгромил «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Новости. Футбол
Все новости RSS

