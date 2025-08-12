«ПСЖ» не включил Доннарумму в заявку на матч за Суперкубок УЕФА

Французский «Пари Сен-Жермен» не включил голкипера Джанлуиджи Доннарумму в заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА. Парижане разыграют трофей с английским «Тоттенхэмом» в среду, 13 августа. Отметим, что российский голкипер парижан Матвей Сафонов отправится вместе с командой на матч.

Фото: ФК «ПСЖ»

Напомним, контракт Доннаруммы с «ПСЖ» истекает летом 2026 года. По данным источника, между игроком и клубом нет договорённости о продолжении сотрудничества.

9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере голкипера Люка Шевалье из «Лилля». Отмечается, что Доннарумма должен покинуть клуб до 31 августа, иначе он останется без игровой практики на сезон-2025/2026, о чём его уже предупредил главный тренер парижан Луис Энрике.