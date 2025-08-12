Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: матч «Спартак» — «Зенит» будет очень значимым для обеих команд

Радченко: матч «Спартак» — «Зенит» будет очень значимым для обеих команд
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы видели, что у «Спартака» были проблемы и в прошлом сезоне, хотя они очень здорово сыграли перед зимней паузой и набрали большое количество очков. Но уже весной были большие потери очков. Мне кажется, Станкович ждал старта нового сезона, ведь сделал определённые выводы. Но «Спартак» не имеет стабильности и пока терпит неудачи, хотя состав очень хороший.

У Станковича действующий контракт, но, если такие же результаты будут продолжаться, клуб и тренер примут обоюдное решение. Это нормально в работе тренера. Думаю, что предстоящий матч с «Зенитом» будет очень значимым для обеих команд и руководства клубов», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Два кандидата «Спартака» на замену Станковичу. У Ивича и Риеры кардинально разный стиль
Два кандидата «Спартака» на замену Станковичу. У Ивича и Риеры кардинально разный стиль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android