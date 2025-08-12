Радченко: матч «Спартак» — «Зенит» будет очень значимым для обеих команд

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Мы видели, что у «Спартака» были проблемы и в прошлом сезоне, хотя они очень здорово сыграли перед зимней паузой и набрали большое количество очков. Но уже весной были большие потери очков. Мне кажется, Станкович ждал старта нового сезона, ведь сделал определённые выводы. Но «Спартак» не имеет стабильности и пока терпит неудачи, хотя состав очень хороший.

У Станковича действующий контракт, но, если такие же результаты будут продолжаться, клуб и тренер примут обоюдное решение. Это нормально в работе тренера. Думаю, что предстоящий матч с «Зенитом» будет очень значимым для обеих команд и руководства клубов», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.