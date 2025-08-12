Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сафонов не станет основным вратарём «ПСЖ» в новом сезоне, Энрике выбрал Шевалье — источник

Новичок «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье будет основным вратарём команды в предстоящем сезоне, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике сделал выбор в пользу нового голкипера. Россиянин Матвей Сафонов будет его сменщиком.

Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» не включил голкипера Джанлуиджи Доннарумму в заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА. Парижане разыграют трофей с английским «Тоттенхэмом» в среду, 13 августа.

9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере голкипера Люка Шевалье из «Лилля». Отмечается, что Доннарумма должен покинуть клуб до 31 августа, иначе он останется без игровой практики на сезон-2025/2026, о чём его уже предупредил главный тренер парижан Луис Энрике.

