«Хайберниан» — «Партизан»: во сколько начало матча ЛК, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Хайбернианом» (Шотландия) и «Партизаном» (Сербия). Игра пройдёт на стадионе «Истер Роуд» в шотландском Эдинбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Первый матч между командами закончился со счётом 2:0 в пользу «Хайберниана». За шотландский клуб дублем отметился нападающий Мартин Бойл. Он открыл счёт в игре на 40-й минуте. На 70-й минуте Бойл укрепил преимущество «Хайберниана», забив с пенальти.

