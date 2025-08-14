Скидки
Хайберниан — Партизан: во сколько начало матча Лиги конференций 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Хайберниан» — «Партизан»: во сколько начало матча ЛК, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Хайбернианом» (Шотландия) и «Партизаном» (Сербия). Игра пройдёт на стадионе «Истер Роуд» в шотландском Эдинбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Первый матч между командами закончился со счётом 2:0 в пользу «Хайберниана». За шотландский клуб дублем отметился нападающий Мартин Бойл. Он открыл счёт в игре на 40-й минуте. На 70-й минуте Бойл укрепил преимущество «Хайберниана», забив с пенальти.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
