Экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин сменил клуб в Греции

Российский вратарь Юрий Лодыгин подписал контракт с греческим клубом «Левадиакос». Ранее голкипер выступал за «Панатинаикос». В России Лодыгин выступал за «Зенит» и тульский «Арсенал».

Фото: www.levadiakosfc.gr

«Юрий, мы приветствуем вас в семье «Левадиакос», желаем вам здоровья и успехов!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Лодыгин выступал в составе «Панатинаикоса» с лета 2022 года. За этот период голкипер принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». В 2024 году Лодыгин вместе с клубом из Афин выиграл Кубок Греции. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

За сборную России Лодыгин провёл 11 матчей, в восьми из которых оставил ворота в неприкосновенности.

