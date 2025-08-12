Скидки
Экс-вратарь сборной Чили Лобос высказался о товарищеском матче с Россией

Бывший вратарь сборной Чили и самарских «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится 15 ноября.

«Мне кажется, это супер, что наша сборная может сыграть с Россией. Всегда классно, когда есть возможность сыграть с европейской сборной. Для Чили это игра подразумевает развитие. Я бы с удовольствием посмотрел этот матч. Если меня пригласят из России, я с радостью приеду», — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Национальная команда Чили – двукратный победитель Кубка Америки. В розыгрышах 2015 и 2016 годов чилийцы в финалах дважды одолели Аргентину. Сборная занимает 57-ю строчку в рейтинге ФИФА.

