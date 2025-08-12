Геннадий Орлов: зачем в РПЛ потолок зарплат, если есть финансовый фэйр-плей?

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением об идее ввести потолок зарплат в Мир Российской Премьер-Лиге.

— А как вам идея введения потолка зарплат, как в КХЛ?

— По моим, неофициальным данным, как-то клубы обходят эти ограничения, приглашая известных хоккеистов. Но дело даже не в этом. Есть финансовый фэйр-плей ФИФА и УЕФА. И мы видим, как за его нарушения наказываются большие клубы — штрафами, лишением очков. Вспомните, как «Манчестер Сити» от этих санкций спасался! А принцип простой: сколько зарабатываешь, столько и можешь тратить. Не хочу далеко ходить за примерами, но «Зенит» в этих рамках держится. Если не ошибаюсь, за последние 10 лет к нему не было замечаний со стороны УЕФА. «Зенит» ведь не только большие покупки делал, но и продавал игроков хорошо.

Кто хочет, может сопоставить цифры покупок и продаж. Зачем потолок зарплат, если есть финансовый фэйр-плей? Другое дело, что всё должно быть прозрачно. А сколько у нас команд публикуют свои расходы и доходы? В России же нет такой практики. Но если периодически всплывают данные о комиссионных для агентов, значит, эти ведомости где-то есть? Понятно, что простых людей, болельщиков цифры контрактов иногда шокируют. Но основополагающим в этой истории должен оставаться финансовый фэйр-плей. Кто сколько заработал — на эти деньги и живёт», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.