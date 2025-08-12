Андрей Синицын высказался об игре «Краснодара» в начале сезона

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре южного клуба в новом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. «Быки» идут на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков.

«У большинства команд в начале сезона есть свойственные им шероховатости. Только два-три клуба выглядят монолитно. Да, у «Краснодара» была сложная игра с «Оренбургом». Но самое главное — не оступаться и не терять очки с командами из второй восьмёрки турнирной таблицы.

Уже понятно, что с конкурентами за пьедестал будет другое сопротивление. Взять то же поражение в матче с «Локомотивом». Но чемпионат только начинает набирать обороты, поэтому лидеры и середняки будут показывать другой футбол, потому что наберут форму», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.