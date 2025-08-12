Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: сейчас «Зенит» и за € 70 млн не продаст Луиса Энрике

Геннадий Орлов: сейчас «Зенит» и за € 70 млн не продаст Луиса Энрике
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о трансферных действиях «Зенита».

«Зенит» грамотно покупает и продаёт футболистов. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома. Сейчас за Луиса Энрике предлагают € 70 млн! Но я думаю, не продадут, потому что он нужен «Зениту», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В составе «Зенита» Энрике в 16 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи, контракт между сторонами подписан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее бразилец, помимо «Ботафого», выступал за испанский «Бетис» и бразильский «Флуминенсе».

