Белоус: Челестини объединил футболистов ЦСКА — приятно, что происходит с командой

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о выступлениях московского ЦСКА под руководством швейцарского тренера Фабио Челестини. Напомним, по итогам стартовых туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

«ЦСКА очень приятно удивляет. Когда только в команду приходил Челестини, многие говорили, что это кот в мешке. Действительно, он был малоизвестен для болельщиков ЦСКА. Но это приятный тренер, который показывает, как нужно себя вести. Он объединил футболистов. Есть главные критерии: достижение результата, интересная игра и рост футболистов. Всё это есть у ЦСКА. Молодые Кисляк и Глебов, вокруг которых и в дальнейшем будет строиться игра команды. Мне нравится, что происходит сейчас с клубом», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.