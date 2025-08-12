Алиша Леманн перешла из «Ювентуса» в «Комо»

Пресс-служба туринского «Ювентуса» объявила о переходе полузащитницы женской команды Алиши Леманн в «Комо».

«После одного сезона, проведённого в клубе, и двух завоёванных трофеев Алиша Леманн прощается с «Ювентусом» и переходит в женский клуб «Комо» на постоянной основе. Удачи в будущем, Алиша!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Леманн перешла в «Ювентус» в июле 2024 года из «Астон Виллы». За это время футболистка провела в общей сложности 22 матча за клуб и стала победителем Серии А и обладателем Кубка Италии. Напомним, Леманн выступала за «Астон Виллу» с 2021 года. До этого нападающая также играла в составе «Вест Хэма» и «Янг Бойз».