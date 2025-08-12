Экс-президент «Торпедо»: клуб сегодня не нужен акционерам, нет спортивных задач

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался о нынешней ситуации в клубе. Напомним, клуб получил путёвку в РПЛ по спортивному принципу, однако позже лишился её из-за скандала с подкупом судей в Первой лиге. Совладелец столичного клуба Леонид Соболев был арестован по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«У меня ощущение, что клуб сегодня не нужен акционерам. Ни в составе акционеров, ни в составе руководителей клуба нет ни одного человека, которого с «Торпедо» связывали бы какие-то ниточки истории. Они практически ничего не знают ни об истории клуба, ни об истории отношений.

Один из акционеров клуба сегодня отстранён от футбола на пять лет, гендиректор — на 10. Неразумно в такой ситуации этим людям вкладывать деньги в футбол. Может, даже и глупо. Сегодня акционеры «Торпедо» связаны определёнными обязательствами с городом — нужно завершить строительство стадиона. Они построят стадион, отдадут на баланс городу. На мой взгляд, никаких спортивных задач перед клубом никто не ставит. «Торпедо» в этом году ни на что не претендует. Если вылетят во Вторую лигу, значит, так захотели руководители клуба», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четырёх матчах Лиги Pari «Торпедо» трижды проиграло и один раз сыграло вничью. Сейчас клуб находится на 16-м месте в турнирной таблице.