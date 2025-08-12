Скидки
Геннадий Орлов: российским клубам будет трудно в еврокубках после возвращения

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды.

«Ясно, что нашим командам после такой паузы будет трудно в еврокубках. А если мы ещё и посадим команды на этот режим «5+6», что будет? Мы в сборную не можем найти центрального защитника. Нет российских центральных защитников! У Карпина Осипенко — капитан команды, но ему скорости не хватает, и все это знают. А как центральному защитнику без скоростных качеств? От него же просто убегать будут нападающие. Есть и другие позиции, где игроки не очень высокого класса. Это придёт. Мальчишки есть, поколения растут, и кто-то даже пробивается. Но государству нужно обратить внимание на детско-юношеский футбол», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

