Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак — Динамо Махачкала: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура Пути РПЛ Кубка России начнётся в 20:45 мск 12 августа 2025

«Спартак» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 20:45
Комментарии

Сегодня, 12 августа, начинается 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч московского «Спартака» и махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

