«Спартак» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 20:45

Сегодня, 12 августа, начинается 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч московского «Спартака» и махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».