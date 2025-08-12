Гришин — о «Зените»: если команда не играет, это проблема тренера и футболистов

Российский экс-футболист Александр Гришин отреагировал на разговоры о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».

«Сергей Семак — лучший тренер в России, титулы говорят сами за себя. Но «Зенит» играет не в полную силу. Объективную причину не знает никто, кроме тренера команды. Мне кажется, что не хватает скорости — в игре «Зенита» всё академично, поэтому они даже не могут забить «Ахмату». В прошедшей игре было всего два момента. Это говорит о том, что скорости никто не включает, а пешком никого не обыграешь, хотя пришёл Жерсон и вернулся Вендел. Но если команда не играет, это проблема и тренера, и футболистов», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.