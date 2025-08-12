Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025/2026, 12 августа

«Акрон» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчяру, Шершов, Попенков, Марадишвили, Базилевский, Кузьмин, Дмитриев, Беншимол, Бакаев.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Абдулкадыров, Лукин, Рядно, Верде, Бандикян, Кисляк, Койта, Алвес, Мусаев.

В матче 1-го тура ЦСКА со счётом 2:1 обыграл «Локомотив», а «Акрон» с таким же счётом победил «Балтику».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Материалы по теме
Кубок России: сможет ли «Акрон» остановить разогнавшийся ЦСКА Челестини?
Кубок России: сможет ли «Акрон» остановить разогнавшийся ЦСКА Челестини?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android