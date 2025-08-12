Юрий Белоус: «Зениту» нужно становиться командой, а не сборищем индивидуалистов

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о поражении «Зенита» в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Ахматом». Грозненцы обыграли соперника со счётом 1:0.

«Черчесов в матче с «Зенитом» применил ту же тактику, что и сборная России в игре с Испанией на чемпионате мира. Глубоко эшелонированную оборону тяжело преодолеть, но мастера из «Зенита» были обязаны это сделать. «Ахмату» в каких-то моментах повезло: в том же голе игрок «Зенита» подправил мяч в свои ворота. Такие матчи бывают. Если клуб хочет отмечать 100-летие в этом сезоне, а не переносить его ещё раз, надо выигрывать. У «Зенита» есть проблемы — нужно становиться командой, а не сборищем индивидуалистов», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.