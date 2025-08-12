Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Белоус: «Зениту» нужно становиться командой, а не сборищем индивидуалистов

Юрий Белоус: «Зениту» нужно становиться командой, а не сборищем индивидуалистов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о поражении «Зенита» в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Ахматом». Грозненцы обыграли соперника со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Черчесов в матче с «Зенитом» применил ту же тактику, что и сборная России в игре с Испанией на чемпионате мира. Глубоко эшелонированную оборону тяжело преодолеть, но мастера из «Зенита» были обязаны это сделать. «Ахмату» в каких-то моментах повезло: в том же голе игрок «Зенита» подправил мяч в свои ворота. Такие матчи бывают. Если клуб хочет отмечать 100-летие в этом сезоне, а не переносить его ещё раз, надо выигрывать. У «Зенита» есть проблемы — нужно становиться командой, а не сборищем индивидуалистов», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Геннадий Орлов: сейчас «Зенит» и за € 70 млн не продаст Луиса Энрике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android