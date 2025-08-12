Колыванов: «Динамо» стало лучше играть в обороне, но нет целостной командной игры

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о выступлениях бело-голубых на старте нынешнего сезона. После четырёх сыгранных туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды Валерия Карпина пять очков в четырёх матчах.

«Определённые футболисты покинули «Динамо», некоторые получили травмы. Игроки, на которых рассчитывает Карпин, сейчас находятся не в самой оптимальной форме, отсюда и проблемы. Конечно, команда стала лучше играть в обороне, но у «Динамо» нет целостной командной игры», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.