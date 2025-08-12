Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: «Динамо» стало лучше играть в обороне, но нет целостной командной игры

Колыванов: «Динамо» стало лучше играть в обороне, но нет целостной командной игры
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о выступлениях бело-голубых на старте нынешнего сезона. После четырёх сыгранных туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды Валерия Карпина пять очков в четырёх матчах.

«Определённые футболисты покинули «Динамо», некоторые получили травмы. Игроки, на которых рассчитывает Карпин, сейчас находятся не в самой оптимальной форме, отсюда и проблемы. Конечно, команда стала лучше играть в обороне, но у «Динамо» нет целостной командной игры», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Новичок «Динамо» Рубенс сравнил уровень чемпионатов России и Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android