Юрий Белоус: «Локомотив» и в прошлом сезоне начал за здравие, но закончил за упокой

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался об удачном старте команды в нынешнем сезоне Мир РПЛ, а также оценил шансы железнодорожников на победу в чемпионате. Красно-зелёные возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков в четырёх матчах.

«Локомотив» и в прошлом сезоне начал за здравие, но закончил за упокой. Игроки «Локомотива» молодцы, что так начали чемпионат. Футболисты команды из звёздочек превратились в звёзд — это касается Батракова и других молодых ребят. Когда есть наши игроки, Минспорта не надо регулировать наличие легионеров. Тем более в «Локомотиве» достаточно грамотно контролируют бюджет клуба. Я с симпатией отношусь к этой команде и надеюсь, что «Локомотив» продержится как можно дольше. Но их точно не хватит на длинную дистанцию, ведь из кризиса выйдут «Зенит», «Спартак» и «Динамо», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.