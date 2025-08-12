Андрей Аршавин ответил на предложение «Амкала» сыграть за клуб в Кубке России

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отказался от предложения владельца медиафутбольного клуба Германа Эль Классико принять участие в матче Пути регионов Фонбет Кубка России в составе команды. В 1/128 финала турнира «Амкал» сыграет с «Калугой» во вторник, 19 августа.

«Я не собираюсь выступать за медиафутбольные клубы ни в каких турнирах. Нет желания, да и кондиции оставляют желать лучшего. Буду играть только за ветеранов «Зенита» и в любительском футболе», — приводит слова Аршавина журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Последним клубом в карьере экс-футболиста лондонского «Арсенала» был казахстанский «Кайрат», который он покинул в 2018 году. Также Аршавин выступал за «Зенит» и «Кубань».