Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Локомотив»

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского«Локомотива» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Наиболее вероятный исход для железнодорожников — первое место.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Локомотива»:

1-е место — 24,6%;

2-е место — 20,1%;

3-е место — 16,9%;

4-е место — 12,9%;

5-е место — 10,1%;

6-е место — 6,2%;

7-е место — 4,0%;

8-е место — 2,2%;

9-е место — 1,5%;

10-е место — 0,8%;

11-е место — 0,5%;

12-е место — 0,1%;

13-е место — 0,1%;

14-е место — 0%;

15-е место — 0%;

16-е место — 0%.

Напомним, по итогам стартовых туров «Локомотив» лидирует в чемпионате страны, набрав 12 очков за четыре матча.