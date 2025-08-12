Скидки
Главная Футбол Новости

Олег Кононов ответил на вопрос о своём будущем в «Торпедо» после неудачного старта сезона

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос о своём будущем после неудачного старта автозаводцев в нынешнем сезоне Лиги Pari. Чёрно-белые находится на 16-м месте с одним очком в активе.

— Сезон неудачно стартовал, всего одно набранное очко в четырёх матчах. Каким вы видите своё будущее в клубе?
— Всё зависит от руководства. Я понимаю, что любой тренер, чья команда не набирает очки, а тем более претендует на решение задачи выхода в высший дивизион, должен быть готов к такому развитию событий. Решение в любом случае принимает руководство. Я, конечно, буду работать и полностью отдаваться делу, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

