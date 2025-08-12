Скидки
Футбол Новости

Объявлено место проведения матча Россия — Иордания

Объявлено место проведения матча Россия — Иордания
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на своём сайте объявил точную дату и время проведения матча Россия — Иордания. Так, товарищеская встреча пройдёт 4 сентября 2025 года на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании, занимающая 64-е место в рейтинге ФИФА, впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, став первой арабской командой, получившей место на турнире. В январе 2025 года сборная Иордании провела два товарищеских матча с петербургским «Зенитом». Встречи завершились ничьей (1:1) и победой команды Сергея Семака (1:0).

