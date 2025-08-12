Защитник «Зенита» Адамов: год аренды в «Ахмате» пошёл мне на пользу, во многом прибавил

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о возвращении в санкт-петербургский клуб. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за грозненский «Ахмат».

— В «Зенит» вы вернулись из аренды. Расскажите о периоде, проведённом в «Ахмате». Чувствуете, что стали сильнее?

— Считаю, что я во многом прибавил, набрался опыта, шесть матчей сыграл за сборную, стал намного увереннее. Так что этот год пошёл мне на пользу.

— Каковы ваши ближайшие планы? Настроены бороться за место в стартовом составе?

— Да. Понятно, что конкуренция в команде большая, но с этим у меня нет проблем. Просто надо хорошо работать на тренировках, а когда тебе дают шанс, выходить на поле и выкладываться на 200-300%, чтобы доказывать, что ты можешь играть. Это и буду делать, — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».