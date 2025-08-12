Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Юрий Белоус: «Динамо» было проклято женой Севидова. Кем же проклято «Торпедо»?

Юрий Белоус: «Динамо» было проклято женой Севидова. Кем же проклято «Торпедо»?
Аудио-версия:
Экс-менеджер «Торпедо» Юрий Белоус высказался о проблемах автозаводцев. Московский клуб не был допущен в РПЛ по итогам прошлого сезона из-за скандала с подкупом судей. У руководителей «Торпедо» на этой же почве возникли проблемы с правоохранительными органами.

«С «Торпедо» происходит прискорбная история. Есть такая легенда, что «Динамо» было проклято женой Севидова. Кем же проклято «Торпедо»? Вроде бы скоро будет свой стадион с прекрасной инфраструктурой. Однако мы знаем, где находится нынешнее руководство клуба. Можем только догадываться, чем всё завершится. Естественно, в данной ситуации неудивительно, что «Торпедо» не попало в РПЛ и сейчас находится среди аутсайдеров Первой лиги. Но клуб очень жаль, ведь «Торпедо» — бренд!

Как говорили болельщики клуба, пока существовал завод имени Лихачёва, это было «Торпедо», а уже потом — бренд без сердца и души. Остаётся только надеяться и уповать на бога, что команду не оставят. Очень хотелось бы, чтобы «Торпедо» сохранило свой профессиональный статус и вышло в РПЛ», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

