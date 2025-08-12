Гришин объяснил, как Станкович вредит «Спартаку» своим поведением

Бывший российский футболист Александр Гришин считает, что чрезмерно эмоциональное поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича губительно влияет на его же команду. Эксперт объяснил, как именно эмоциональность Станковича вредит футболистам.

«Станкович очень много нервничает, и команде это передаётся. Вот такой фон, не очень хороший, он передаёт игрокам. Команда смотрит на тренера и начинает тоже переживать. Вот сейчас мы видели, в матче с «Локомотивом» началась какая‑то непонятная заварушка, которую начал Станкович. Команда видит, что тренер на взводе, и потеряла нити игры», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».