Колыванов: игра «Спартака» не может радовать ни болельщиков, ни руководство клуба

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации в московском «Спартаке». Клуб под руководством сербского тренера Деяна Станковича идёт на 11-м месте в турнирной таблице нового сезона Мир РПЛ.

«Если у «Спартака» будут продолжаться плачевные результаты, отставка Станковича неизбежна. Это касается не только Станковича, но и тренеров в топ-клубах, которые покупают дорогостоящих футболистов и ставят задачу попасть в тройку, однако её не выполняют. Такая игра не может радовать ни болельщиков, ни руководство клуба. У «Спартака» вроде бы есть неплохие футболисты, но нет развития командной игры. Хочется видеть компактность во всех линиях, однако посмотрите, как они играли с «Локомотивом» в обороне. Четыре мяча — это из ряда вон!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.