«Манчестер Сити» начал переговоры с окружением Доннаруммы — RMC Sport

Английский «Манчестер Сити» будет пытаться приобрести итальянского голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода основного вратаря «горожан» Эдерсона. Об этом сообщает RMC Sport. Ранее сообщалось, что Эдерсон может перейти в «Галатасарай».

По информации источника, «Манчестер Сити» уже начал переговоры с окружением итальянца, которого также высоко ценит Хосеп Гвардиола. Соглашение между Доннаруммой и «Сити» не станет проблемой, поскольку игрок очень интересен клубу.

Напомним, контракт Доннаруммы с «ПСЖ» истекает летом 2026 года. По данным источника, между игроком и клубом нет договорённости о продолжении сотрудничества.

9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере голкипера Люка Шевалье из «Лилля». Отмечается, что Доннарумма должен покинуть клуб до 31 августа, иначе он останется без игровой практики на сезон-2025/2026, о чём его уже предупредил главный тренер парижан Луис Энрике.